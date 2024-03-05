Ormanlık alanda onlarca kaçak göçmen ve organizatör yakalandı

Tekirdağ’da jandarma ekipleri, Saray ilçesine bağlı olan Kavacık Mahallesinde bulunan ormanlık alanda plakası kapalı olan, şüpheli bir araç tespit edildi.

Kamyonet içerisinde yapılan kontrolde, 23’ü erkek, 1’i kadın ve 5’i çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 29 kaçak göçmen, 2 organizatör ile birlikte kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan araç trafikten men edilerek Yedi Emin otoparkına çekilirken, jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler hakkında da adli işlemlere başlatıldı.

Kaçak göçmenler ise gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tekirdağ İl Göç Müdürlüğüne sınır dışı edilmek üzere teslim edilecek.