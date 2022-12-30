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Ortağı suç örgütüne üyelikten yargılanan şirkete 957 milyonluk ihale. Şirket kimin akrabasın ait

Karayolları Genel Müdürlüğü, eski AKP Milletvekili Nasıroğlu’nun akrabalarına ait olan Fernas İnşaat’a 957 milyon TL’lik ihale verdi. Şirketin ortakları suç örgütüne üye olmak ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından yargılanmıştı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 16:06
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Ortağı suç örgütüne üyelikten yargılanan şirkete 957 milyonluk ihale

Ortağı suç örgütüne üyelikten yargılanan şirkete 957 milyonluk ihale. Şirket kimin akrabasın ait
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, ortağı ve yöneticileri suç örgütüne üye olmak ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından yargılanan Fernas İnşaat’a milyonlarca liralık bir ihale verdi.

Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre, Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Karayolları 18 Kasım tarihinde Konya’nın Taşkent ilçesi ile Karaman’ın Ermenek ilçesi arasında yol yapmak için bir ihale düzelendi. İhalenin 957 milyon 567 bin TL’ye Fernas İnşaat’a verildiği açıklandı. Milyonlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapılmıştı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır adrese teslim ihale olarak yorumlanıyor.

AKP Batman eski Milletvekili Nezir Nasıroğlu’nun akrabalarına ait olduğu da bilinen Fernas İnşaat, kamudan son 11 yılda yaklaşık 7 milyar TL değerinde 20 ihale aldı. Şirket en fazla ihaleyi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nden aldı. Geçtiğimiz yıllarda bor minerallerinin çıkarılması işinin de yasaya aykırı bir biçimde, AKP’li Nasıroğlu’nun yakınlarına ait olan, birçok yolsuzluk olayında adı geçen Fernas şirketine verdiği ortaya çıkmıştı.

Fernas İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Nasıoğlu ile şirket yöneticileri
 

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu tarafından, 2012 yılında Meclis’e verilen gensoru önergesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, yasaya aykırı bir biçimde ihale açarak Eti Maden’e ait bor madenlerini çıkarma işini Fernas’a verdiği belirtilerek, şirketin ortaklarının, 2005 yılında Enerji Bakanlığı’nda ortaya çıkarılan ihale yolsuzluğu ve rüşvet olayından ötürü yargılandığı belirtilmişti.

Bunun ardından şirket yöneticilerinin CHP’li Aydoğdu’ya 1 milyon TL’lik tazminat davası açması tartışmalara neden oldu. Aydoğdu, “Şirket yöneticilerinin tazminat davasını kaybettiğini” açıkladı.

ÇEVRE KATLİAMI

CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da bir açıklama yaparak, doğal kekik ihracatının yüzde 80’inin karşılandığı Denizli’nin Güzelpınar mevkiinde Fernas İnşaat’ın taşocağı projesi için onlarca ağacın kesildiğini açıkladı. Karaca, “Buradan alınacak taş, Fernas İnşaat'ın Denizli-Aydın Otoyol Projesi için dolgu malzemesi olacakmış” dedi.

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Coşkun
29.12.2022 22:17
İhale kanununu Temel Amacıİhalelerin Açık şeffaflık içinde olması, Rekabet ortamı yaratılarak,En uygun ucuz fiyata işin yapılmasını sağlayarak,HALKIN VERGİLERİ nin HALKIN MENFAATİNE Kullanılmasıdır..  
 
rahatsız
29.12.2022 16:33
otoyolları yaptıranın canı cehenneme otoyolda gidecek arabayı almayan, arabası olup ta yakıtını koyamayan millet bu otoyolda ne fayda var çevrenin canına okuduktan sonra o güzelliği katletmeyin yeter  
 
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