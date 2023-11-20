Ortak satışı tamam ya bedelliler?

Sermaye Piyasası Kurulu bizi şaşırtmaya devam ediyor.

Aslında şaşırılacak bir şey yok, normal görevini yapıyor ama biz alışkın olmadığımız için olağanüstü şeyler olarak geliyor.

Başkan Ömer Gönül ve onun ekibi geçen hafta ilginç bir karara imza attı.

Son aylarda borsadaki hissesinde spekülatif hareketler yaşanan bir şirketin ortak satışına yatırımcıyı korumak adına izin vermedi.

Bu olağanüstü bir karar!

Çünkü birçok şirket patronuna da ders niteliğinde.

Bugüne kadar bazı uyanık şirket patronları spekülatör bir grupla anlaşıp hisse senedini yüzde yüz, bazen yüzde 200 artırıyor buradan komisyonla hisse sattırıyordu.

Geçmişte bunu o kadar çok gördük ki!

İşte SPK’nın geçen hafta verdiği karar, yatırımcıyı koruma adına doğru olandır.

SPK yatırımcıyı oyunculara ve patronlara karşı korumuştur.

Ben bugün başka bir konuya dikkat çekmek istiyorum.

O da bedelli sermaye artırımları konusu.

SPK tarafından manipülasyon cezası almış patronların bedelli ile küçük yatırımcıyı soyması.

Patronun siciline bakıyorsun kaç tane manipülasyon cezası var ama halen SPK’dan bedelli geçirerek elini küçük yatırımcının cebine atıyor.

SPK’nın kahraman savaşçılarının bu konunun da üzerine gitmesi gerekiyor.

Şu anda SPK’da çok sayıda bedelli sermaye artış talebi masada. Bunların kararını vermeden bu şirketlerin patronu çok iyi incelenmeli.

Bedelli sermaye artırımı yoluyla büyümenin finansmanını amaçlayan ve yatırımcıların topladığı parayla yatırımlarını sürdüren, istihdam sağlayan, değer artırıcı yatırımlarda kullanan şirketler hariç çok iyi incelenmesi lazım. Artık bedelli vurgununa dur demeli.

Ayrıca yine son dönemde bazı eski SPK çalışanları danışmanlık adı altında bu şirketlerin bedelli takibini yapıyor. Bunu yaparken de dürüst ve namuslu SPK çalışanlarının adını kullanıyor. Kurul üyelerinin hatta başkanın dahi adını kullanarak bu danışmanlar, bedelli çıkartma anlaşması yapıyor.

Tüm bunların maskesini düşürmek amacıyla SPK’nın yapacağı tek şey bu bedelli taleplerini çok iyi incelemesi.

Küçük yatırımcının tek sahibi Sermaye Piyasası Kurulu’dur.

Finansal okur yazarlığı olmayan bu insanları korumak, bu kurumun değerli personelinin görevi.

Bedelli sermaye artırım konusunu yazmaya devam edeceğim.