'Saygı' dizisinin yıldızı Nejat İşler saygısızlığı affetmedi, uçarak yumruk attı

Tv100’den Onur Üçkarışoğlu’nun özel haberine göre müdavimi olduğu bir mekanda eğlenen Nejat İşler, yanındaki kız arkadaşına saygısızca yaklaşan adama çok sinirlendi. 50 yaşındaki ünlü aktör, uçarak adama yumruk attı. Bir anda mekan karıştı.

Yere yatırdığı adamı yumruklamaya devam etti

İşler adamı yere yatırıp yumruklamaya devam etti. Aksiyon filmlerini aratmayan kavgayı araya giren korumalar durdurdu. Nejat İşler dövdüğü kişinin mekandan atılmasının ardından eğlencesine devam etti. Ünlü oyuncunun arkadaşlarına “Bir kadına yapılan saygısızlığı asla kaldıramam” dediği öğrenildi.