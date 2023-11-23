Ortalık zaten Erol Taş kokuyor diyerek açıkladı. Ömer Korkmaz'ın arkasında kim var. Recep Çınar yazdı

Konyaspor'un ciğerini bilen adam Recep Çınar yazdı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Ortalık zaten Erol Taş kokuyor diyerek açıkladı. Ömer Korkmaz'ın arkasında kim var. Recep Çınar yazdı

Konumuz, Konyaspor…
Ve Konyaspor’un ruh hali…
İyi değil tabii ki…
Özellikle Fatih Özgökçenli Konyaspor’un iki yakası bir araya gelmiyor…
Siz bakmayın mevcut başkanın, Konyaspor’da yaşananları toz pembe gösterme dayatmalarına…
Hiç öyle değil!
Öyle olsaydı, bu “şatafatı”, bu “felek sırtından kelek kesmeyi”, dahası kendisine “ün” veren, “un” veren Konyaspor başkanlığını bırakır mıydı?
Siz olsanız bırakır mısınız?
Allah için söyleyin.

TEKERLERİNE ÇOMAK SOKTUKLARIM FERYAT FİGAN
Fatih Özgökçen’in kötü yönetimini eleştirdiğim için, inanılmaz geri dönüşler alıyorum…
Beni haklı bulanlar çoğunlukta olmasına rağmen, hem de ezici bir çoğunlukta olmasına rağmen, eleştirenler de yok değil…
Eleştirmenlerin de eleştirilmesi doğaldır…
Tabii ki eleştirecekler…
Lakin, eleştirenlerin çoğunluğu, kulüpten nemalanan liyakatlı (!) kişiler…
Kulübün arabası ile kendi özel işlerine koşturan Hüseyin Saraç gibi!
Tekerlerine “çomak” soktuğum için, onların gözünde Türk sinemasının kötü adamlarından birisiyim…
Her neyse…
Daha fazla Erol Taş olmaya gerek yok…
Ortalık zaten Erol Taş kaynıyor!
Enseyi de karartmayalım artık!
Konyaspor’da bundan sonra olacaklara bakalım…
Konyaspor tarihinde adaylığını açıkladıktan sonra, ‘babasının izin vermediğini’, ‘hanımından helallik alamadığını’ söyleyip, geri adım atanlar olmadı mı?
Çok oldu…
Yaşadık bunları…
50-55 yıldır Konyaspor’un içerisindeyim, kimler geldi, kimler geçti…
Dolayısıyla da isimleri gündeme gelip de, kulübün başkanlığına gelemeyenlere çok görmemek lazım!


EKREM COŞKUN’UN İSMİ YETTİ
Elbette bu şehrin ve bu kulübün sevdalısı olan birisi ayağa kalkıp “ben varım” diyecekti…
Nitekim dedi de…
Ekrem Coşkun
Kimine göre “deli” cesareti, kimine göre “kara sevda”dan öte bir bağımlılık…
Söylediği şu; “Konyaspor’un kayyuma gitmesine gönlüm razı olmaz. Bunun için de, Konyaspor bugünkü haliyle ateşten gömlek olsa da, ben o gömleği giymeye talibim” dedi mi?
Dedi…
Ekrem Coşkun’un bu söylemi fincancı katırlarını ürküttü mü?
Ürküttü…
Niye mi?
Ekrem Coşkun, başkanlık koltuğuna oturduğunda halının altına dalar mıydı?
Dalardı…
İşte onun için sahaya Ömer Korkmaz’ı sürüldü…
Bildiğim kadarıyla Ömer Korkmaz bir liste yapıyor ve pazartesi günü de büyük bir ihtimalle Konyaspor’un yeni başkanı olacak…
Listeyi kiminle yapıyor ya da arkasında kim var?
Tabii ki de Fatih Özgökçen
Bana gelen istihbarat o doğrultuda…
Son dakikada bir değişiklik olur mu?
Burası Konya her şey olabilir!
Başından bu yana söylediğim gibi, halıyı kaldıracak, pislikleri ortaya çıkaracak birisinin önünü kesmek için, sahaya Ömer Korkmaz sürüldü…
Bana göre, Ömer Korkmaz, Konyaspor’un köprüden son çıkış veya son vagonu olabilir mi?
Bilemem…
Ama, kim gelirse gelsin, Konyaspor bir ateş topu, kimin kucağına düşerse, o kişiyi yakacaktır...
Çünkü, Konyaspor’un 700-800 milyon civarındaki borcu, sezon sonunda 1 milyar 250 veya 1 milyar 350 milyona dayanır…
Konyaspor’un borcu bu rakamların üstüne çıkar, altına düşmez…
Yazın bunu bir kenara…
Dolayısıyla şehri yönetenlere sesleniyorum; geçtiğimiz yıl, yani 2022’de 100. yılını kutlayan Konyaspor Kulübü'nün, 2024’te bir bilinmeze doğru yol almasını istemiyoruz…
Dolayısıyla da sonu büyük bir trajedi ile bitecek olan bu “Konyaspor” filminin figüranı değil, esas oğlanı olmanızı rica ediyorum…
Hem bir spor gazetecisi, hem de bu kulübün bir üyesi olarak…
Çok şey mi istiyorum ya da istiyoruz?

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