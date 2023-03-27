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Oruç tutmak vücudu yeniler mi

Diyetisyen Işıl Erkan, ortalama 15-16 saat açlık süresini içeren orucun vücutta hasarlı hücrelerin onarımını, yenilenmesini sağladığını ve ayrıca bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini söyledi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 08:15
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Oruç tutmak vücudu yeniliyor

Oruç tutmak vücudu yeniler mi
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Diyetisyen Işıl Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oruç tutmanın vücuda faydalarını ve oruçken ortaya çıkan susuzluk, baş ağrısı, ağız kokusu gibi belirtilerin nasıl aza indirilebileceğine ilişkin bilgiler verdi. Bu yıl sahur ve iftar arasında yaklaşık 15-16 saat açlık süresi olduğuna dikkat çeken Erkan, "Yüzyıllar öncesinde de hipokratlar şifa olarak uzun süreli açlıkları önermiştir. Çünkü sindirim sistemi, vitamin ve mineralleri vücuttaki diğer sistemlerden çok fazla çalan ve enerji harcayan bir sistem. Bizim 'otofaji' dediğimiz, yeni ve daha sağlıklı hücreler elde edinmek için vücudun hasarlı hücreleri, atıkları temizlediği sistem ise sadece açken çalışıyor. Dolayısıyla oruçla birlikte 15-16 saatlik açlıklar vücudun tolere edebileceği açlık süreleridir ve vücudun bütün onarımı, detoks mekanizmaları bu açlık süresince çalışır." şeklinde konuştu.

Erkan, bazı kronik hastalıkların, dikkat, konsantrasyon eksikliklerinin tedavilerinde de kontrollü açlığı içeren yöntemlerin uygulanabildiğini ama bu süreçlerin mutlaka doktor kontrolünde ilerlemesi gerektiğinin altını çizdi.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE YAPTIĞIMIZ EN BÜYÜK YATIRIM"

Oruç tutarken vücudun bağışıklığının azalmadığının altını çizen Erkan, şunları söyledi:

"Oruç kesinlikle bağışıklık sistemini olumsuz etkilemez. Tam tersine kontrollü açlık aralıkları bağışıklık sistemine yaptığımız en büyük yatırımdır. Eğer bağışıklık sistemimizin sağlıklı olmasını, gerekli vitaminlerin, minerallerin bağışıklık sistemi tarafından kullanılmasını istiyorsak sindirim sistemini çok fazla meşgul etmememiz gerekiyor."

Diyetisyen Erkan, kontrollü açlık kadar sağlıklı beslenmenin de bağışıklık sistemi için büyük önem taşıdığını belirterek, geleneksel, fermente gıdalar, renkli çiğ sebzeler, meyveler, gezen tavuk yumurtası, merada otlayan hayvan eti gibi doğal protein kaynaklarının fonksiyonel besinler arasında yer aldığını vurguladı ve şöyle konuştu:

"Gün içinde susuzluk hissini aza indirmek için iftar ve sahur arasında vücudun ihtiyacı olan en az 1,5-2 litrelik sıvı tüketimine dikkat edilmeli. Sahurda tuzlu, işlenmiş, yoğun karbonhidrat içeren gıdalar yerine orta protein kaynakları, fonksiyonel yağlar ve düşük karbonhidrat tercih edilmeli.
Ramazanda oruç tutarken baş ağrısı aslında vücudun adaptasyon mekanizmalarından, vücudun verdiği yanıtlardan biridir. Orucun ilk günlerinde uzun açlık saatlerine bağlı insülinde dalgalanmalar yaşanır, bu da baş ağrısı yapabilir. Fakat insülin hormonu dediğimiz açlık mekanizmalarını düzenleyen ana hormon birkaç gün sonra rayına oturduğunda baş ağrısı da geçecektir. Kişiye göre değişmekle birlikte en geç bir hafta içerisinde vücut uzun süreli açlığa adapte olacaktır, baş ağrısı, yorgunluk, aşırı bitkinlik gibi olumsuzluklar düzelecektir."

AA

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