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Osmaniye’de otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye’de seyir halinde olan bir otomobil, önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 15:06
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Osmaniye’de kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye’de otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Osmaniye’de bir otomobilin önünde ilerleyen tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, saat 12.00 sularında E 90 Otoyolu Osmaniye gişeleri yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönünden Adana istikametine seyir halinde olan Abuzer Şimşek’in kullandığı 02 AAR 020 plakalı otomobil, önünde giden, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, Sevim Şimşek olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan sürücü ve Ramazan Bereket itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


(Kaynak: İHA)

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