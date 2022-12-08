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Osmaniye’de orman yangını

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 23:45
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Osmaniye’de orman yangını

Osmaniye’de orman yangını
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İHA - Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında, Söğütlügöl Mahallesi, Çörtük mevkisinde orman yangını çıktı. Meşe ve çam ağaçlarının bulunduğu alandan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Ekipler yangını büyümeden kontrol altına aldı. 2 dönüm alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

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