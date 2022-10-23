Ormanlık alana yıldırım düştü, yangın çıktı! Havadan müdahale sürüyor

AA
Osmaniye Düziçi ilçesinde, Düldül Dağı eteğindeki ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye helikopter, arazöz ve personel sevk edildi.
Ekiplerin, sarp arazi yapısı nedeniyle karadan ulaşmakta güçlük çektiği alevler, havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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