ÖSYM’den YKS için deprem bölgesi kararı

ÖSYM, deprem bölgesi ile ilgili yeni bir karar aldı. Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da sınav yapmama kararı değişti.

Açıklama yapan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 4 ilde YKS'nin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

ÖSYM’nin açıklamasında “Deprem sebebiyle Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da sınav uygulaması yapmama kararı alan ÖSYM, deprem bölgesindeki dört ilde yapılan incelemeler ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim öğretime başlaması ile tekrar sınav uygulaması yapmaya başlayacak" ifadeleri yer aldı.

8 Mart tarihinde yapılan açıklamada, "Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde YKS yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecekler." denilmişti.