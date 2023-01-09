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Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

Antalya’da seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 16:59
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Otomobil bariyere çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 1’i ağır 3 yaralı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması sonucu gerçekleşen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Antalya-Alanya D-400 Karayolu köprü üst geçidi üzerinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan Mehmet Nuri Açıkgöz’ün kullandığı 07 YOE 16 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Nuri Açıkgöz ile otomobilde yolcu olarak bulunan Burak Arslan ve Abdül Burak Akar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan, otomobil sürücüsü Açıkgöz’ün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.


(Kaynak: İHA)

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