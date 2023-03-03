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Otomobil devinden depremle ilgili büyük kampanya. Bu şarta uyanların araç fiyatından düşecek

Otomobil markası Nissan, otomobil alacakların deprem bölgesine yapacağı yardımı araç fiyatından düşecek.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 08:45
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Otomobil devi Nissan depremle ilgili büyük kampanya başlattı

Otomobil devinden depremle ilgili büyük kampanya. Bu şarta uyanların araç fiyatından düşecek
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Otomobil markası Nissan, otomobil alacakların deprem bölgesine yapacağı yardımı araç fiyatından düşecek.

Bu program sayesinde Nissan Türkiye, depremden etkilenen bölgelere acil gıda ve giysi malzemesi göndermek de dahil olmak üzere deprem sonrasında sağladığı desteği genişletmek için müşterileri ve bayileriyle birlikte hareket ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, Türkiye'nin çok zor zamanlardan geçtiğini belirterek, "Yapabileceğimiz her bir yardımla depremden etkilenen vatandaşlarımızın hayatlarına dokunarak, onlar için kurulacak yeni ve sağlam bir geleceğe destek olabilmeyi arzu ediyoruz. Türkiye bizim evimiz ve Nissan olarak, bu felaketten etkilenen binlerce insana sağlam bir gelecek sağlamak ve çözüm sunabilmek için elimizden gelen her şeyi yapma sorumluluğunu hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

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