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Dacia Duster’ın Mart ayı fiyatları belli oldu

Otomobil markası Dacia Duster’ın Mart 2023 fiyatları açıklandı. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 07:51
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Dacia Duster Mart ayı fiyatları açıklandı

Dacia Duster’ın Mart ayı fiyatları belli oldu
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Ukrayna-Rusya savaşı, çip krizi, döviz kuru gibi nedenlerden dolayı otomobil fiyatları gitgide yükseliyor.

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, Dacia Duster da 2023 Mart fiyatlarını duyurdu.

İŞTE FİYATLAR

ÖZELLİKLERİ

Dacia Duster; dört motor seçeneğiyle satışta. 1.0 Turbo; 90 bg güç ve 160 Nm tork üretebiliyor. 4×2 –manuel şanzımana sahip motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre.

1.3 Turbo, 150 bg güç ve 250 Nm tork üretirken, 4×2 – otomatik ve 4×4 – manuel seçeneklerine sahip. Yakıt tüketimi ise 4×2 için 6,4 ve 4×4 için 6,9 litre.

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