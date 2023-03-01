Dacia Duster’ın Mart ayı fiyatları belli oldu

Ukrayna-Rusya savaşı, çip krizi, döviz kuru gibi nedenlerden dolayı otomobil fiyatları gitgide yükseliyor.

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, Dacia Duster da 2023 Mart fiyatlarını duyurdu.

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ÖZELLİKLERİ

Dacia Duster; dört motor seçeneğiyle satışta. 1.0 Turbo; 90 bg güç ve 160 Nm tork üretebiliyor. 4×2 –manuel şanzımana sahip motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre.

1.3 Turbo, 150 bg güç ve 250 Nm tork üretirken, 4×2 – otomatik ve 4×4 – manuel seçeneklerine sahip. Yakıt tüketimi ise 4×2 için 6,4 ve 4×4 için 6,9 litre.