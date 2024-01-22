Otomobil sürücüsünün dikkati faciayı önledi. Islak yolda kayan motokurye ölümden döndü

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında, D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun orta şeridinden ilerleyen motokurye, yoğun yağıştan dolayı kayganlaşan zeminde kontrolü kaybederek motosikletiyle beraber düştü.

O sırada yolun sol şeridinde ilerleyen otomobil sürücüsü, ani fren yaparak durdu. Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan motokurye yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı kuryeyi ambulansla hastaneye götürdü.

Kaza anı ise arkadan gelen bir aracın araç içi kamerasına anbean yansıdı.