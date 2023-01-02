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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i ağır, 3 yaralı

Batman’da otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkması sonucu takla attı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 11:39
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Otomobil takla attı: 1'i ağır, 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i ağır, 3 yaralı
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Batman’ın Gercüş ilçesinde takla atan otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Gercüş ilçesi Kırkat göleti yolunda 72 AH 755 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada M.A. (17), E.K (18) ve M.E. yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan E.K., Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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