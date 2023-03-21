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Otomobil üreticilerine yönelik 'hileli yazılım' kararı

Avrupa Birliği mahkemesi, otomobil üreticilerinin yasalara aykırı şekilde hileli cihaz veya yazılım kullanmaları ve bunun alıcıya zarar vermesi durumunda aracı satın alanların tazminat hakkına sahip olduğuna hükmettiğini duyurdu.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 15:23
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Otomobil üreticilerine yönelik 'hileli yazılım' kararı alındı

Otomobil üreticilerine yönelik 'hileli yazılım' kararı
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Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Almanya'da otomobil üreticisi Mercedes'e karşı araç üreticilerinin yanıltıcı cihazlarda sorumluluğu konusunda açılan davayı karara bağladığını duyurduğunu açıkladı.

Kararda, "Yasadışı yanıltıcı cihazla donatılmış bir aracın alıcısı, söz konusu cihazın alıcıya zarar vermesi durumunda araç üreticisinden tazminat alma hakkına sahiptir." ifadesi kullanıldı.

Mahkeme, AB hukukunun bir aracın yasaklanmış hile cihazı ile donatılması halinde kamu çıkarlarına ilave olarak taşıtın bireysel alıcısının çıkarlarını da koruduğuna karar verdi.

Cihazın emisyonların test koşullarında gerçeğinden daha düşük çıkmasını sağladığı belirtiliyor. Araç üreticileri ise bu cihazların motoru korumak için yer aldığını iddia ediyor.

Kararla, yanlış veya hatalı cihaz ve yazılım kullanmış olan otomobil üreticilerinin tazminat davalarıyla karşı karşıya kalması söz konusu olacak.

Almanya'da bir kişi satın aldığı aracın egzoz gazı oranını azaltan bir yazılımla donatılmasının kendisine verdiği zararın tazmini için Mercedes'e karşı hukuki süreç başlatmış ve dava Avrupa Adalet Divanı'na taşınmıştı.

(Kaynak: AA)

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