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CES 2023’ün en iyi markaları seçildi. TOGG bakın kaçıncı sırada

Yerli otomobil TOGG, CES 2023 fuarında dünyada en iyi 4. marka seçildi.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 11:03
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TOGG CES 2023’te bakın kaçıncı sıraya girdi

CES 2023’ün en iyi markaları seçildi. TOGG bakın kaçıncı sırada
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TOGG’un ilk modeli olan T10X için ön sipariş süreci 16 Mart’ta başladı. Bugüne kadar da 50 bine yakın sipariş alındı.

Hem 2022 hem de 2023 yılında CES fuarına katılan şirket, CES 23 en iyi markalar kategorisinde ilk 5’e girmeyi başardı.

EN İYİ 4. MARKASI SEÇİLDİ

TOGG, geçtiğimiz yıl dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı olan CES 2022’de şirketin kısa sürede kat ettiği yolu ve konsept otomobilini tanıttı. Bu yıl düzenlenen CES 2023’te ise TOGG Dijital Mobilite Bahçesi adını verdiği bir stant kurdu.

Burada Beyond X adıyla tanıtılan ve mobiletinin ‘yarından sonrası’na ilişkin ipuçları veren alanında on binlerce insanı ağırladı.

Türkiye’den gelip katılım sağlayan sadece basın mensupları değil, tüm dünyadan ziyaretçiler de TOGG’un CES 2023 etkinlik alanını ve tanıtılan teknolojileri beğendi

TOGG tam 3 bin 200 katılımcı arasından en iyi markalar sıralamasında TOGG 4. olarak seçildi.

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