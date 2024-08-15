Otomobil ve konutta yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı duyurdu

Otomobil ve konutta yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı duyurdu
Kaynak: Haber Merkezi / AA

Ticaret Bakanlığı tarafından otomobil ve konut ilanlarında "doğrulanmış ilan" döneminin başlayacağı duyuruldu. Yeni düzenleme 15 Eylül'den itibaren devreye girecek.

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Otomobil ve konutta yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı duyurdu 1

Ticaret Bakanlığı tarafından 15 Eylül'den itibaren devreye alınacak "doğrulanmış ilan" düzenlemesiyle, aynı taşınmaz için birden fazla emlakçının yetkilendirilmesine imkan tanınırken, yetkilendirme süresi de 3 ay olarak belirlendi.

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Otomobil ve konutta yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı duyurdu 2

Bakanlıkça, tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amacıyla uygulanacak "doğrulanmış ilan" düzenlemesinin esas ve usulleri tespit edildi.

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Otomobil ve konutta yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı duyurdu 3

Uygulamaya göre, konut satacak kişiler, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Böylece emlakçılar da aldıkları yetkiyle sitelere ilan girebilecek.

Bakanlıktan konuya ilişkin ilgili sivil toplum kuruluşlarına gönderilen yazıya göre, söz konusu düzenlemenin uygulanmaya başlamasıyla yetki belgesiz emlak işletmeleri ilan girişi yapamayacak.

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Otomobil ve konutta yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı duyurdu 4

15 EYLÜL'DE DEVREYE GİRECEK

Yetki belgesiz faaliyet gösteren emlak işletmelerinin, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nde (EİDS) yetki doğrulamasının devreye alınması sonrasında ilan verirken sorun yaşamamak ve idari yaptırıma maruz kalmamak için bu belgeyi alması önem taşıyor.

İlan platformlarınca, yetki doğrulama uygulamasına ilişkin teknik çalışmalar 15 Eylül'e kadar tamamlanacak ve sistem bu tarihten itibaren devreye alınacak.

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Otomobil ve konutta yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı duyurdu 5

1 OCAK 2025'TE TAMAMEN BAŞLIYOR

Doğrulama yapılarak yayımlanan ilanlarda, "EİDS'den yetki doğrulamasının yapıldığı" yönünde bir logoya veya ibareye yer verilecek.

Uygulama, 1 Ocak 2025'ten itibaren tamamen devreye alınacak ve bu tarihten sonra yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilemeyecek.

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Otomobil ve konutta yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı duyurdu 6

Aynı taşınmaza ilişkin, birden fazla emlak işletmesinin yetkilendirilmesi mümkün olacak. İlan platformlarında aynı taşınmaza ilişkin başka ilan bulunması durumunda, diğer ilana ait fiyat bilgilerini içeren kısa yollara veya linklere yer verilecek.

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Otomobil ve konutta yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı duyurdu 7

e-Devlet yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından verilen yetkinin iptali mümkün olacak, fakat yetkilendirmenin iptali halinde ilan otomatik olarak yayımdan kalkmayacak.

İlanın yenilenmesi durumunda yetkilendirmeye ilişkin sorgulamalar tekrar gerçekleştirilecek.

Yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından yapılacak yetkilendirmenin süresi asgari 3 ay olacak, verilen yetkinin süresi taşınmaz sahibince aynı ekrandan uzatılabilecek.

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Otomobil ve konutta yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı duyurdu 8

KİRALIK İLANLARI İÇİN DE ZORUNLU OLACAK

EİDS yetki doğrulama uygulaması hem satılık hem de kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak. Günlük kiralık taşınmazlar ile henüz kat irtifakı tesis edilmemiş konut projeleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı konut projeleri, gecekondu vasfındaki taşınmazlar gibi herhangi bir sebeple tapusu bulunmayan taşınmazlar uygulamaya dahil olmayacak.

Tapusu bulunmayan taşınmazlara ilişkin ilanlar, platformlarda yer alabilecek ancak bu taşınmazlara ilişkin ilanların girişinde, taşınmazın tapu kaydının olmadığına ilişkin bir işaretleme yapılacak ve bu durum ilanda da belirtilecek.

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Otomobil ve konutta yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı duyurdu 9

İl, ilçe, ada ve parsel bilgileri, değiştirilemeyecek şekilde ilanda yer alacak, ancak mahalle bilgisi değiştirilebilir nitelikte olacak.

Uygulama devreye alındığı anda yayımda olan ilanlar kalmaya devam edecek. Yayımdaki ilanların yenilenmesi durumunda ise EİDS üzerinden yetkilendirmeye ilişkin sorgulama gerçekleştirilecek.

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Otomobil ve konutta yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı duyurdu 10

BAKAN BOLAT'TAN AÇIKLAMA

Ömer Bolat, yeni düzenlemeye ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Bolat, yaptığı açıklamasında, "Emlakta, ilan sitelerinde doğrulanmış ilan dönemine geçilecek. Böylece ilan sitelerinde gördüğünüz ilanların hiçbiri katakulli ya da tüketiciyi aldatmaya yönelik olmayacak. Otomotivde de aynı sistemi getireceğiz" ifadelerini kullandı.

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Otomobil ve konutta yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı duyurdu 11

Yeni düzenlemeye ilişkin tarih veren Bakan Bolat, "İnşallah 15 Eylül'de yeni bir düzenleme başlayacak. Emlakta, ilan sitelerinde doğrulanmış ilan dönemine geçilecek. Böylece ilan sitelerinde gördüğünüz ilanların hiçbiri katakulli ya da tüketiciyi aldatmaya yönelik olmayacak" diye konuştu.

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Otomobil ve konutta yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı duyurdu 12
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