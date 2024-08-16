Araştırma: En uzun ömürlü 30 model belli oldu. Listenin ilk 5'i hiç değişmedi

iSeeCars adlı araştırma şirketi, 2024 yılında en dayanıklı otomobilleri sıraladı ve listede Toyota markası büyük bir üstünlük sağladı. Araştırma, 400 bin kilometreyi rahatlıkla aşabilen veya bu kilometreyi geçme potansiyeli yüksek 30 aracı inceledi ve bu araçların sadece %8,6'sının bu kilometreye ulaşabildiğini belirtti.

TOYOTA İLK 5'İ KAPTI

Toyota, listede ilk beş sırayı alarak dayanıklılık konusunda rakiplerinin önüne geçti. Listenin zirvesinde, %36,6 olasılıkla 400 bin kilometreyi geçme kapasitesine sahip olan Toyota Tundra yer alıyor. Onu, %36,4 ile Toyota Sequoia, %26,8 ile Toyota 4Runner, %26,7 ile Toyota Tacoma ve %25,9 ile Toyota Highlander Hybrid takip ediyor. Bu sonuçlar, Toyota’nın sağlamlık ve dayanıklılık konusundaki ününü bir kez daha pekiştiriyor.

DİĞER DAYANIKLI MODELLER

Listenin devamında, altıncı sırada Honda Ridgeline yer alırken, Chevrolet Suburban yedinci sırada bulunuyor. Toyota’nın lüks markası Lexus da listede dokuzuncu sırada yer alan GX modeliyle kendine yer buldu. İlk 10'u tamamlayan diğer araç ise Chevrolet Silverado 1500 oldu.

SAĞLAMLIK LİSTESİNİN TAMAMI

Araştırmanın sonuçlarına göre en dayanıklı 30 otomobil şu şekilde sıralandı:

1. Toyota Tundra – %36,6

2. Toyota Sequoia – %36,4

3. Toyota 4Runner – %26,8

4. Toyota Tacoma – %26,7

5. Toyota Highlander Hybrid – %25,9

6. Honda Ridgeline – %25,8

7. Chevrolet Suburban – %22,0

8. Toyota Avalon – %22,0

9. Lexus GX – %20,7

10. Chevrolet Silverado 1500 – %18,8

11. GMC Yukon XL – %17,9

12. Chevrolet Tahoe – %17,7

13. Honda Pilot – %17,5

14. Honda Accord – %16,6

15. GMC Sierra 1500 – %16,1

16. Ford F-150 – %15,8

17. Toyota Highlander – %15,7

18. Nissan Titan – %14,8

19. GMC Yukon – %14,6



20. Honda CR-V – %13,9

21. Toyota Camry – %13,5

22. Ford Expedition – %13,1

23. Honda Accord Hybrid – %13,1

24. Nissan Pathfinder – %13,0

25. Toyota Prius – %12,6

26. Nissan Armada – %12,6

27. Mazda CX-9 – %12,4

28. Acura MDX – %11,9

29. Honda Odyssey – %11,5

30. Ram 1500 – %11,5

Toyota, listenin en dayanıklı 30 otomobili arasında dokuz modelle başı çekerken, Honda ve Nissan gibi diğer Japon markaları da dikkat çekici dayanıklılıklarıyla öne çıktı. Bunun yanı sıra, GMC ve Ford gibi Amerikan markaları da listede güçlü bir varlık göstererek sağlam modeller sunduklarını kanıtladılar.