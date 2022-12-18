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Otoyolda zikzaklar çizerek ilerledi. Sebebi şok etti

Silivri'de, otoyol üzerinde zikzaklar çizerek ilerleyen TIR, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Hadımköy girişinde diğer araç sürücüleri tarafından durdurulan TIR'ın şoförü, olay yerine gelen polisin yaptığı ölçümde 2.42 promil alkollü çıktı. TIR şoförünün yolda yaptığı tehlikeli hareketler kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 13:51
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Otoyolda tehlikeli hareketler yapan TIR'ın şoförü alkollü çıktı

Otoyolda zikzaklar çizerek ilerledi. Sebebi şok etti
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Cuma günü saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu Selimpaşa mevkisinden Mahmutbey istikametine zikzaklar çizerek ilerleyen TIR, trafikteki araçları tehlikeye attı. TIR'ın yolu tamamen kapatacak şekilde yaptığı tehlikeli hareketlere yoldaki sürücüler tepki gösterdi. İddiaya göre, Hadımköy girişinde yoldaki sürücüler tarafından durdurulan TIR şoförü Hüseyin Can, çıkan tartışma sırasında darbedildi. Bunun üzerine olay yerine polis ekibi istendi.

TIR ŞOFÖRÜ 2.42 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI 

Şehit Şakir Koç Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nden olay yerine sevk edilen polis ekibi, TIR şoförü Hüseyin Can'ı kafa ve yüz kısımlarından darbedilmiş olarak buldu. Alkol ölçümü yapılan Hüseyin Can'ın 2.42 promil alkollü olduğu belirlendi. Olay yerine istenen ambulansla hastaneye sevk edilen Hüseyin Can'a; yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullanmaktan 1823 TL, sürücü belgesi bulundurmamaktan 427 TL olmak üzere toplam 2 bin 250 TL para cezası uygulandı.

Sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulan Hüseyin Can'ın kullandığı araç ise trafikten menedildi. Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan TIR şoförünün, darp konusunda ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapılması için Büyükçekmece Polis Merkez Amirliği'ne teslim edildiği bildirildi. (AA)

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Tekin Ertürk
18.12.2022 13:57
Bunların sürücü belgesi (ehliyeti) İPTAL edilmeli.  
 
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