Hazine ve Maliye Bakanlığının ÖTV indirimine karşı hamlesi 2. El araç piyasasındaki durgunluğa çare olacak mı merak ediliyor. Bir süredir 2. El araç piyasasındaki durgunluk ÖTV indirimi beklentilerini yükseltti. Peki, ÖTV indirimi yapılacak mı? Matrah düzenlemesiyle araç fiyatları ne kadar düşer? 2022 ÖTV indiriminde son durum..

ÖTV indirimine ilişkin gelişmeleri bekleyen vatandaş Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin açıklamalarıyla yine umduğunu bulamadı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını açıkladı. Nebati, "Matrah düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının üzerinde çalıştığı matrah düzenlemesiyle ÖTV oranları sabit tutulacak ancak matrah genişletilerek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. İndirimle birlikte ÖTV'ye esas olan rakam düşeceği için otomobil fiyatları da düşecek.

MATRAH DÜZENLENMESİYLE ARAÇ FİYATLARI NE KADAR DÜŞER?

1600 cm3’e kadar olan araçlarda, matrahı 120 bin TL’yi aşmayan araçlar için ÖTV oranı yüzde 45 olarak uygulanıyor. Düzenlemeyle birlikte buradaki 120 bin TL'lik tutar 200 bin TL'ye çıkarılırsa fiyatlar nasıl değişir?

Bu durumda şu anda yüzde 70'lik ÖTV diliminde bulunan araçlardan yüzde 45 ÖTV alınacak.

Yüzde 70'lik hesaplamayla bu aracın bugünkü fiyatı 400 bin TL civarında.

200 bin TL üzerinden yüzde 45 ÖTV ve yüzde 18 KDV hesaplandığında aracın fiyatı 342 bin 200 TL oluyor.

*Hesaplamalara MTV, Trafik - Tescil ve Ruhsat bedelleri eklenmemiştir.

Yüzde 45'lik dilimin matrahı 250 bin TL'ye çıkarılırsa;

Yüzde 80'lik ÖTV dilimindeki araç yüzde 45 dilimine girecek ve 531 bin TL'lik fiyatı 427 bin 750 TL'ye inecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖTV AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında kendisine gelen "ÖTV'yle ilgili yetkinizi kullanacak mısınız?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"A'dan Z'ye her şeyi o zaman konuşacağız. Şu anda bunu söylemek çok çok yanlış olur. Şunu söyleyeyim, bir elektrikli araç var önümüzde. Bunu özellikle teşvik etmek ve halkımıza sevdirmek bizim için önemli bir maharet olacak. 2022 Temmuz ayında zaten ÖTV indirimi yapılmıştı. Şimdi yeni vergi düzenlemesiyle motor gücü 160 kilovatı geçmeyen ve ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar için yeni vergi oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Bunların hepsini planlayarak yolumuza devam ediyoruz."