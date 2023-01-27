İYİ Parti’den oy kullanacak gençlere ulaşım desteği. Detaylar belli oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu haftaki grup toplantısında, İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanlığı olarak, gençlerin sandığa gidip oy kullanabilmesi için bir seferberlik başlatacaklarını ifade ederek; “Gerekirse, kapı kapı dolaşacak, her bir gencimizin, oyunu kullanması için, tüm gücümüzle çalışacağız! Eğer ki, başvuru gününü kaçıranlar olursa da; ikametgâhlarının bulunduğu şehirlere ücretsiz olarak, götürülmelerini, oy kullandıktan sonra da, geri getirilmelerini İYİ Parti olarak biz sağlayacağız!” demişti.

İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhun Ertürkmen de; “Biz bu imkânı sağlayacağımız gençlerin hangi partiye oy verdiğini sormayacağız. Çünkü biliyoruz ki gençler sandığa gittiğinde doğru kararı veriyor olacak.” diyerek sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapmıştı.

Bu doğrultuda, İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanlığı’nın başlattığı seferberliğin başvuru detayları www.sandigagidiyoruz.biz web sitesi üzerinden ve İYİ Parti Gençlik Kolları’nın resmî sosyal medya hesaplarından; “SANDIK NEREDE BİZ ORADA!” şeklinde duyuruldu.

Duyuruda gençlerin ikametgâh adreslerini okullarının olduğu şehirlere taşıyarak oy kullanabilmesi için yapması gereken 3 adım paylaşıldı.

- Adım: E-devlet üzerinden öğrenci belgesi ve kalınan yurttan konaklamaya dair belge alınır.

- Adım: Bu belgelerle birlikte İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne başvurulur ve başvuru belgesi alınır.

- Adım: İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınan belge, İlçe Seçim Kurulu’na götürülür.

Bu adımları takip edemeyen ya da başvuru tarihini kaçıran gençler için de ikametgâhları olan şehirlere gidip oy kullanıp geri dönmeleri için ücretsiz ulaşım desteğinden faydalanmak için tek yapmalarını gerekenin; www.sandigagidiyoruz.biz adresinden başvuru formunu doldurmak olduğu işaret edildi.