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Binlerce okul öncesi öğretmeni mağdur ediliyor. Bu kıyıma kim dur diyecek

Alan dışı ücretli öğretmen atamalarıyla mağdur edilen binlerce okul öncesi öğretmeni, açılan okul sayısı ve ihtiyacın fazla olduğunu belirtirken 20 bin atama talebinde bulunuyor. Ayrıca öğretmenler, alan dışı atamanın önünü açan TTK-9 Nolu maddenin düzenlenmesini de istiyorlar.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 18:35
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Binlerce okul öncesi öğretmeni mağdur ediliyor. Bu kıyıma kim dur diyecek

Binlerce okul öncesi öğretmeni mağdur ediliyor. Bu kıyıma kim dur diyecek
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Binlerce okul öncesi öğretmeni 20 bin atama talebinde buluyor. Okul öncesi eğitim döneminin gelişim dönemleri içerisinde en önemli ve kritik dönem olduğuna dikkat çeken öğretmenler, yeni açılan okullarda görevlendirilen alan dışı ücretli öğretmenlerin gerekli yetkinlik ve bilginliğe sahip olmadığını belirtirken bu durumun telafisi zor bir sürece neden olacağına dikkat çekiyor.

ÇOCUK GELİŞİMİ’NDEN ATAMALAR DURDURULMALI
Geçmiş yıllarda okul öncesi öğretmenlik mezunlarının sayısının azlığı nedeniyle “çocuk gelişimi” ve “çocuk gelişimi ve eğitimi” bölümlerine formasyonla eğitimin yolunun açıldığını hatırlatan öğretmenler, “Günümüzde söz konusu bölümlerin uzaktan eğitim ve açıköğretim programları mevcut. Bu durum uygulama temelli bir eğitim gerektiren alanımızda gerekli donanıma sahip olmayan kişilerin öğretmenlik yapmasının önünü açmaktadır” diyor.

ÖABT’YE 200 BİNDEN FAZLA ADAY GİRECEK
Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde eğitim gören çocuk gelişimi mezunlarının asıl atama alanının meslek liseleri ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler olduğunu belirten okul öncesi öğretmenleri, çocuk gelişimi mezunlarına okul öncesi öğretmenlik yolunun açılmasının ciddi mağduriyetlere neden olduğunun altını çiziyor.

Açıköğretim fakültelerinde çocuk gelişimi öğrenci sayısının 190 bin, yıllık mezun sayısının ise 32 bin olduğunu belirten okul öncesi öğretmenleri düzenleme olmadığı takdirde Okul Öncesi Öğretmenliği sınavına (ÖABT)200 binden fazla adayın gireceğini belirtiyor.

“TÜRKÇE VE MATEMATİKTE BU AYRIM VAR”
Türkçe Öğretmenliği ve Türk Dili Edebiyatı Öğretmenliği atama çizelgesine dikkat çeken okul öncesi öğretmenleri, görev tanımları gereği Türkçe Öğretmenlerinin ortaokul 5-8. Sınıf derslerine, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin ise lise 9-12.sınıf derslerine girdiklerine dikkat çekiyor. Öğretmenler ayrıca aynı durumun İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Lise Matematik Öğretmenliği bölümlerinde de geçerli olduğunu mezunların bir diğerinin kadrosuna atılmadığının altını çiziyor.

TTK-9 NOLU MADDEDE DÜZENLEME TALEBİ
Alanında uzman olmayan kişilere öğretmenlik yolunu açan TTK-6 nolu maddenin güncellenmesini talep eden öğretmenler, “Milli Eğitim Bakanlığı’ndan TTK-9 Nolu maddesi ile ilgili gerekli güncellemeyi yapmasını talep ediyoruz. Mevcut taleplerin ülkemizin yüksek yararı ve haklarını talep edemeyen öğrencilerimiz için öğretmenleri tarafından istenildiğinin bilinmesini temenni ediyoruz” diyor.

“20 BİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ATAMASI İSTİYORUZ”
Milli Eğitim Bakanlığı’nın temel eğitimde 10.000 okul projesine dikkat çeken öğretmenler, “Açılan okul sayısı yüksek ve ihtiyaç fazla. Açılan okullara, yapılan eğitimden yüksek yarar ve verim almak için TTK-9 Nolu maddenin güncellenmesini ve ücretli öğretmenlik yerine ülkesinin her bir noktasında görev yapmak için heyecanla bekleyen 20 bin okul öncesi öğretmeni atamasını talep ediyoruz” ifadelerini kullanıyor.

TEMEL EĞİTİMDE 10.000 OKUL PROJESİ
Milli Eğitim Bakanlığı’nın temel eğitimde 10.000 okul projesi kapsamında, 3 milyar liralık bir bütçe ile 3 bin anaokulu yapılması ve 40 bin ana sınıfı açılması planlandı. Geçtiğimiz ay sonu projenin tamamlanma etkinliğinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 16 Eylül 2021’de başlatılan proje sayesinde okullaşma oranının yüzde 95’e çıktığını belirtti.

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Eğitim Şart
19.12.2022 18:46
Mağdur edilmeyen kaldı mı..sağlık, eğitim, mühendislik, ziraat, idari bölüm ve diğer bölüm mezunları hepsi işsiz. Anne ve babaları ise halen uçtuğumuzu sanıyor. Olayı sorgulamıyor, aklını kullanmıyor  
 
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