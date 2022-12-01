Ölümden köpeği kurtarmış. Kamerun antrenörü Rigobert Song'un olağanüstü hikayesi

Kamerun yarın Brezilya ile oynayacağı eleme maçına hazırlanırken, Teknik Direktör Rigobert Song’un 2016 yılında ölümden döndüğü ortaya çıktı.

Samuel Eto ile birlikte Kamerun’un efsane futbolcularından biri olan Song, 2016 yılında evde televizyon izlerken, felç geçirdiğini belirterek, şunları söyledi.

“Kendimi çok yorgun hissediyordum. Bir anda kalbim sıkıştı ve bayıldım. Misafir beklediğim için kapıyı açık bırakmıştım. Köpeğim bir şeyler hissetmiş ve havlamaya başlamış olmalı. Komşular gelip yerde yattığımı görmüşler ve hastaneye kaldırmışlar. Eğer kapım kapalı olsaydı, ailem Paris'te olduğu için işim bitmişti.”

Song, Kamerun cumhurbaşkanı Paul Biya’nın felç geçirmesinin ardından , her türlü tedaviyi üstlendiğini ve kendisini Paris’e gönderdiğini belirterek,

"O ve eşi olmasaydı bugün burada olmazdım. Yeterince minnettarım “ dedi.