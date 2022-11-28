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  • 18 Aralık 2022'den geldiğini iddia etti. Zaman yolcusu Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını açıkladı

18 Aralık 2022'den geldiğini iddia etti. Zaman yolcusu Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını açıkladı

Katar'da büyük bir heyecanla devam eden Dünya Kupası'nda grup maçlarının sonuna doğru geliniyor.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 15:43
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Zaman yolcusu Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını açıkladı. 18 Aralık 2022'den geldiğini iddia etti

18 Aralık 2022'den geldiğini iddia etti. Zaman yolcusu Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını açıkladı
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Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Almanya'nın şansını son maça bırakması şaşkınlık yaratırken, Brezilya ve Fransa'nın aldığı art arda galibiyetler, destekçilerini sevinçten havaya uçurdu.

GÖZLER PORTEKİZ VE ARJANTİN'DE
Brezilya ve Fransa'nın iyi gidişatının ardından gözler Portekiz ve Arjantin'e çevrildi. Dünya yıldızlarını kadrosunda barındıran bu iki ülkenin turnuvada nasıl bir gidişat izleyeceği hayli merak ediliyor.

FİNALİN KAZANANINI AÇIKLADI
Hangi ülkelerin final oynayacağı merak edilirken, zamanda yolculuk yaptığını iddia eden bir kişinin paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. 18 Aralık'taki final müsabakasından fotoğraflar paylaşan zaman yolcusu, finalin galibini de verdi.

BREZİLYA VE FRANSA ARASINDA OYNANACAĞINI İDDİA ETTİ
Zaman yolcusunun iddiasına göre 18 Aralık'taki final mücadelesi Brezilya ve Fransa arasında oynanacak. Mücadeleyi ise 2-1 ile Brezilya kazanacak. Bu fotoğraflar kısa süre içerisinde milyonlarca görüntülenme aldı.

İşte zaman yolcusunun o paylaştığı fotoğrafı;

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gaffur
28.11.2022 16:04
zaman yolculuğu yapacak kadar teknolojiye sahip ama resim bulanık:)  
 
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