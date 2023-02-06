Depremden etkilenen Malatya’da havalimanı çöktü

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7’lik depremin ardından Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kahramanmaraş ve çevredeki 10 kentin etkilendiği depremlerde 912 kişi hayatını kaybetti.

Depremin etkilendiği kentlerden Malatya üst üste depremlerle sarsılıyor. Bölgeden gelen son bilgilere göre Malatya Havalimanı’nın çatısında çökme meydana geldi. Gazeteci Didem Barut deprem sırasında çatıda çökme meydana geldiğini ve son anda enkaz altında kalmaktan kurtulduklarını söyledi.

Depremin meydana geldiği kentlerde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.