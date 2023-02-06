Deprem nedeniyle kapanan yollar

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son açıklamaya göre, 912 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 385 vatandaş yaralandı.

Çok sayıda şehrin etkilendiği deprem nedeniyle pek çok yol kapandı.

İşte kapanan yolların listesi:

Gaziantep Narlı Nurdağı yolu 20. KM. Yol çökmesi nedeniyle trafiğe kapalı.

Gaziantep Narlı Nurdağı yolu 00. KM. Yol çökmesi nedeniyle trafiğe kapalı.

Osmaniye Gaziantep yolu 1. KM. Yol çökmesi nedeniyle trafiğe kapalı.

Osmaniye Gaziantep yolu 5. KM. Yol çökmesi nedeniyle trafiğe kapalı.

Osmaniye Nurdağı yolu Yol çökmesi nedeniyle her iki yöne trafiğe kapalı.

Malatya Gölbaşı yolu 76 ile 78. KM. arası Erkenek Tüneli (beton kaplamasında döküntü), trafik diğer tüpten gidiş – geliş şeklinde sağlanmaktadır.

Malatya Yazıhan yolu 61 ile 62. KM. arası köprü derzi açılmaları nedeni ile Malatya Yazıhan arası trafiğe kapalı.

Adıyaman Çelikhan yolu 49. KM. Bulam 3 köprüsünün yıkılması nedeni ile yol trafiğe kapalı.

Adıyaman Çelikhan Sürgü Yolu 3. KM. Recepbey köprüsünün yıkılması nedeni ile yol trafiğe kapalıdır.

Kar nedeni ile kapalı yollar

Konya İli sınırlarında kalan

Konya Ankara yolu yoğun tipi nedeni ile her iki istikamete trafiğe kapalı,

Konya Aksaray yolu yoğun tipi nedeni ile her iki istikamete trafiğe kapatılmıştır.