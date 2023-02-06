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Millet İttifakı'ndan 'deprem' açıklaması

10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin Millet İttifakı'ndan açıklama geldi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 14:57
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Millet İttifakı'ndan 'deprem' açıklaması

Millet İttifakı'ndan 'deprem' açıklaması
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CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle açıklama yaptı.

Ortak açıklamada, iktidarın yerel yönetimlerle ayrım yapmaksızın çalışmaları sürdürmesi gerektiğinin altı çizildi.

Depremden etkilenen, yaşamını yitiren kişilere başsağlığı ve sabır dilenen açıklamada “Milletimizin başı sağ olsun. Yaralanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

“ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Deprem karşısında herhangi bir ayrım yapılmaksızın merkezi hükümetin yerel yönetimlerle güçlü bir iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmasının önem arz ettiği belirtilen açıklamada, “Afet bölgelerinde enkaz altında kalan tüm vatandaşlarımızın ivedilikle kurtarılması için sürdürülen çalışmaları yakından takip ediyoruz. Arama kurtarma çalışmalarında görev alan tüm görevlilerimize Allah'tan güç ve kuvvet diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Gaziantep, Adana, Hatay. Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ ve Kilis olmak üzere birçok ilimizi etkileyen depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Afet bölgelerinde enkaz altında kalan tüm vatandaşlarımızın ivedilikle kurtarılması için sürdürülen çalışmaları yakından takip ediyoruz. Arama kurtarma çalışmalarında görev alan tüm görevlilerimize Allah’tan güç ve kuvvet diliyoruz.
Böyle bir felaket karşısında herhangi bir ayrım yapmaksızın merkezi hükümetin yerel yönetimlerle güçlü bir iş birliği ve koordinasyon içinde çalışması önem arz etmektedir. Başta AFAD ve belediyelerimiz olmak üzere ilgili tüm devlet kurumlarımızın koordinasyon ve titizlik içinde yürüteceği çalışmalarla birlikte milletimizin desteği ve dualarıyla bu zor günleri de aşacağız. 85 milyon tek yürek olarak dayanışma içinde tüm yaralarımızı hızla saracak, bu felaketi birlik ve beraberlik içinde atlatacağız.

Bu afet sürecinde AFAD’ın tüm uyarılarının önemle takip edilmesini; hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesini, haberleşmelerin kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapılmasını; hayati durumlar haricinde telefon görüşmelerinden kaçınılmasını, yolların arama kurtarma ekipleri ve acil yardım araçları için boş bırakılmasını ve yapılacak yardımların ilgili kamu kurumlan ve yerel yönetimlerle koordinasyon içinde yürütülmesini, tüm bu hususlara hassasiyetle uyulmasını vatandaşlarımızın bilgisine sunarız.

Türkiye olarak kenetlendik. Dualarımız deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımız için.”

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Misafir
6.02.2023 15:52
Türk ordusu nerede  
 
1950
6.02.2023 15:14
Bu felaket karşısında bile CB muhalefeti çağırıp konuşma gereği duymuyor ?? Bu kin ve nefretin ne faydası görülecek? Hiç  
 
G.g
6.02.2023 15:12
Hastaneye yol yapmayan belediyeyle nasıl koordineli çalışacaksınız....  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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