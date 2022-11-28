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Begüm Kütük'ten scooter uyarısı

Ünlü oyuncu Begüm Kütük önceki gün Bebek’te scooter kullanırken objektiflere yansıdı. Kütük “Kurallara uyalım” dedi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 11:52
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Oyuncu Begüm Kütük scooterle görüntülendi! "Kurallara uyalım"

Begüm Kütük'ten scooter uyarısı
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Oyuncu Begüm Kütük, önceki gün Bebek'te elektrikli scooter kullanırken görüntülendi. 

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kural gereği kalabalık yerlere bırakamadığı scooter için uygun yer arayan Begüm Kütük, fotoğraflarını çeken muhabirleri fark edince “Kurallara uyalım” mesajı verdi.

"GENÇ YAŞTA KAYBETMEMİZ ÇOK ÜZÜCÜ"

Oyuncu, tiyatrocuların Amasya’da geçirdiği feci Trafik kazasıyla ilgili soruları da şöyle yanıtladı:
Turne programı çok tatlıdır aslında. Ekiple gidersin, gezersin. Ama sonrasında böyle bir haberin gelmesi çok kötü tabii. O kadar genç yaştaki insanları kaybetmemiz gerçekten çok üzücü. Bizler de gidiyoruz bazen, dikkatli olmak lazım. Yaralılara acil şifalar, vefat edenlerin ailelerine de başsağlığı diliyorum.
 

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