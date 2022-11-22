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Kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez'den duygulandıran paylaşım

Tiyatrocuların içinde bulunduğu minibüs Merzifon ilçesinde tıra arkadan çarptı. Korkunç kazada hayatını kaybedenler arasında yer alan Tolga Güleryüz'ün eski eşi ünlü oyuncu Zeynep Gülmez'in paylaşımı yürek dağladı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 10:18
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Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez'den duygulandıran paylaşım: Ben seni affettim, affet beni

Kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez'den duygulandıran paylaşım
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"Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, Amasya-Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden tıra arkadan çarptı.

Kazada minibüste bulunan ışık tasarımcısı Tolga Güleryüz olay yerinde hayatını kaybetti. Korkunç kazada ölen Güleryüz, oyuncu Zeynep Gülmez'in eski eşi çıktı.

"BEN SENİ AFFETTİM, AFFET BENİ"

Bu zamana kadar birçok projede yer alan Gülmez, 2015-2017 yılları arasında Tolga Güleryüz ile evli kalmıştı. Eski eşinin acı haberini alan Zeynep Gülmez, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Güleryüz'e veda etti. Yaşadığı acıyı paylaşan oyuncu, "Kabullenmek çok zor, acıyı yazmak... Kelimeler anlamsız gelir, boş... Ben seni affettim, affet beni." dedi.

 

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