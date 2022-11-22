Tiyatrocu Özgür Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Tiyatrocuları taşıyan minibüste hayatını kaybetmişti

Amasya'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununun turnesinin dönüş yolunda bir TIR'a arkadan çarpan minibüste bulunan Tolga Güleryüz (33) ve Burak Topçu (42) ile birlikte hayatını kaybeden Özgür Karataş (32) Samsun'da toprağa verildi. Kazadan dakikalar önce tiyatro ekibinin, tutuklanan minibüs sürücüsünü, yavaş gitmesi konusunda uyardığı da ortaya çıktı.

Özgür Karataş'ın arkadaşı Düşevi Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Cem Kaynar, "Tutanaklarda sürücü, bir kaç defa yavaş gitmesiyle alakalı uyarılmış" dedi.

Ailesi tarafından teslim alınan Özgür Karataş'ın cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.

Karataş'ın cenazesi, daha sonra İlkadım ilçesi Meskenler Mahallesi'nde bulunan baba evi önünde helallik alınarak Kıranköy Mezarlığı Camisi'ne getirildi. Özgür Karataş, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

