Oyuncu Birce Akalay'dan Sezen şarkıları. Güzel sesiyle büyüledi

Başarılı oyuncu Birce Akalay, Sezen Aksu şarkısını senlendirdi. O anları hayranlarıyla paylaşan Akalay, sesiyle dinleyenleri de büyüledi.

Oyuncu Birce Akalay'dan Sezen şarkıları. Güzel sesiyle büyüledi

Güzel oyuncu Birce Akalay, son zamanlarda sosyal medya hesabını bir hayli aktif kullanıyor.

Geçtiğimiz günlerde arkadaşının doğum gününü için kılık değiştiren ve bu anları sosyal medyadan yayınlayan Akalay, şimdi ise Sezen Aksu şarkısı seslendirdi.

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Güzel sesiyle dinleyenleri büyüleyen Birce Akalay, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Birce'den Sezen şarkısı

Güzel şarkıcı Birce Akalay, Sezen Aksu'nun şarkısını seslendirdi.

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Hazırlık sırasında yapılan paylaşıma Akalay, "Bu gece de Sezen. Bu hafta komple Sezen. Hatta bir ömür Sezen" notunu düştü.

Akalay'ın sesini dinleyenler, "Tıpkı Sezen gibi söylemiş, çok güzel" yorumlarında bulundu.

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