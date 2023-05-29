Birce Akalay'dan dikkat çeken Kılıçdaroğlu paylaşımı. 'Teşekkürüm bir sanatçı olarak siyasetten bağımsız'

Seçim öncesi Millet İttifakı'na olan desteğini belirten isimlerden biri olan Birce Akalay, Erdoğan'ın galibiyetiyle biten seçimin ardından Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Birce Akalay'dan dikkat çeken Kılıçdaroğlu paylaşımı. 'Teşekkürüm bir sanatçı olarak siyasetten bağımsız'

İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi ve resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasıyla, galip gelen taraf Erdoğan oldu.

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından oyunu Kılıçdaroğlu'na vereceğini açıklayan ünlü isimlerden dikkat çeken paylaşımlar geldi.

Bu isimlerden birisi de oyuncu Birce Akalay oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir fotoğrafını paylaşan Akalay şu ifadeleri kullandı:

birce-akalay-ic.jpg

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu,

Size tüm kalbimle teşekkür ederim.

Teşekkürüm, bir sanatçı olarak siyasetten bağımsız, kalpten bir teşekkürdür böyle bilinsin isterim.

İçimizde, tüm halkımızı kapsayan sonsuz birlikteliğimize ve mevcudiyetimize, ülkemizin bekasına ve refahına dair yeniden yeşerttiğiniz umut için,

Geçmişteki tüm hatalarınızı kabul etmekle birlikte bizi bilgi ışığında barışçıl bir yola koşulsuz ışıkla ve heyecanla yeniden donattığınız için, Önünde gururla durduğunuzu hissettiğim ALTI OK’un felsefesini gerçek anlamda yaşadığınız ve tüm gençlerimizin zihninde yeniden tazelediğiniz için.

Katıldığınız açık oturumda ardınızda sizi izleyen ülkemizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden bir gün olsun ayrılmadığınız için.
Sevgi ve adalet bizim sonsuz yolumuzdur.

Her daim böyle olacak.

Muhtaç olduğumuz kudretin adresine zaten vakıfız.

Çalışmaya devam edeceğiz.

Varolun sağolun.

Başarınız, sağlığınız daim olsun.

Sevgi ve saygılarımla."

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