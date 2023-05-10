İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay arasında aşk iddiası. Kalp emojili paylaşım

Son dönemde haklarında çıkan aşk söylentileriyle gündeme gelen Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, yaptıkları paylaşımla bu dedikoduları yeniden alevlendirdi.

İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay arasında aşk iddiası. Kalp emojili paylaşım

İki projede rol arkadaşı olan Akalay ve Çelikkol'un sık sık birlikte tatile çıkması aşk söylentilerine de beraberinde getiriyor.

İkili bu iddiaları yalanlasa da yaptıkları paylaşımlarla akıllarda soru işareti bırakıyor.

2017'de rol aldıkları dizinin setinde tanışan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol hakkında sık sık aşk iddiası ortaya atılıyor.

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İkili söylentileri yalanlasa da yaptıkları paylaşımlarla dedikoduları alevlendiriyor. Çelikkol'un paylaştığı son fotoğraf yine akıllarda soru işareti bıraktı.

"CANIM DOSTUM"

Akalay, meslektaşıyla hakkında çıkan 'aşk' söylentilerine, "İbrahim benim canım dostum, arkadaşım. Eski eşi Mihre de arkadaşım.

Ne diyeceğimi de şaşırdım artık. Bir kadınla bir erkek arkadaş olamaz mı? Üzülüyorum bu haberlere" diyerek sitem etmişti.

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"HİÇ ETİK BULMUYORUM!"

Birce Akalay'a "İyi arkadaşlıklar aşka dönüşebilir" düşüncesi de sorulmuştu. Oyuncu konuyla ilgili şu şekilde konuşmuştu:

Tabii ki hayatta böyle şeyler olur. Hiçbir şey imkansız değil. Ama bizim öyle bir durumumuz yok. İnsanların bunu kendilerine malzeme edip kötü niyetli kullandığını düşünüyorum ve hiç etik bulmuyorum.

Ailece görüşüyoruz, birlikte tatil yapıyoruz. Birtakım söylemlere şahit olduğumda da sinirleniyorum. Gerçekten kötü niyetli buluyorum. Evet, böyle hayranlar var, yakıştıran eden görüyoruz sosyal medyada. Onları çok safiyane buluyorum. Ama bazıları bunu kasti yapıyor. Bu da bana tatsız geliyor.

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İbrahim Çelikkol, önceki gün Akalay ile fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına siyah kalp emojisi koydu. İkilinin bu fotoğrafı 'Arkadaşlık aşka dönüşür mü?' sorusuna da yine beraberinde getirdi.

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