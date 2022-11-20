Hazal Kaya ve Ali Atay oğullarının yeni yaşını kutladı. Ailecek 'Cadı' oldular

Aşk-ı Memnu dizisindeki başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Hazal Kaya, 2019 yılında kendi gibi oyuncu Ali Atay ile dünya evine girdi.

İkinci bebeklerine kavuşmak için gün sayan Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, oğlulları Fikret Ali'nin 3'üncü yaşını kutladı.

Cadılar Bayramı konseptli düzenlenen partide çift, üzerinde 'Fiko' yazan hayvan figürlü 3 katlı pastayı birlikte üfledi. Çiftin mutlu anları, sosyal medyada çok sayıda beğeni topladı.