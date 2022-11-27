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  • Oyuncu Melis Sezen, kış ortasında yazı yaşamak için Miami'ye gitti

Oyuncu Melis Sezen, kış ortasında yazı yaşamak için Miami'ye gitti

Melis Sezen, hem iş hem de tatil için Miami'ye gitti. Güzel oyuncu tatilden keyifli karelerini Instagram hesabından paylaştı. Sahilde mavi bikinisiyle poz veren Melis Sezen'in kusursuz fiziği dikkat çekti. Paylaşımlarına yorum yağdı

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 15:57
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Oyuncu Melis Sezen Miami sahillerini kasıp kavuruyor

Oyuncu Melis Sezen, kış ortasında yazı yaşamak için Miami'ye gitti
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Sadakatsiz dizisiyle ün kazanan 25 yaşındaki oyuncu Melis Sezen, sosyal medya paylaşımları ve kendine has mizacıyla gündeme gelen ünlüler arasında.

Oyuncu, sosyal medya hesaplarından yayınladığı ilginç dans videolarıyla geçtiğimiz dönemlerde çok konuşulmuştu.

Denize girdi

Çeşitli gaflarıyla gündem konusu olan Sezen, bu kez paylaşımını Miami'den yaptı. Menajeri Ufuk Ergin ile Miami'ye giden Sezen, denize girdi.

Düzgün fiziği ile dikkat çeken oyuncu, yorum yağmuruna tutuldu.

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Vatandaş
27.11.2022 16:42
Bana ne  
 
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