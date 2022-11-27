Oyuncu Melis Sezen, kış ortasında yazı yaşamak için Miami'ye gitti

Sadakatsiz dizisiyle ün kazanan 25 yaşındaki oyuncu Melis Sezen, sosyal medya paylaşımları ve kendine has mizacıyla gündeme gelen ünlüler arasında.
Oyuncu, sosyal medya hesaplarından yayınladığı ilginç dans videolarıyla geçtiğimiz dönemlerde çok konuşulmuştu.
Denize girdi
Çeşitli gaflarıyla gündem konusu olan Sezen, bu kez paylaşımını Miami'den yaptı. Menajeri Ufuk Ergin ile Miami'ye giden Sezen, denize girdi.
Düzgün fiziği ile dikkat çeken oyuncu, yorum yağmuruna tutuldu.
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