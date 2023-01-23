Melis Sezen kendini bakın kime benzetti. Derin dekolteli pozuna yorum yağdı

Son olarak Sadakatsiz dizisinde yer alan Melis Sezen, derin dekolteli fotoğraflarıyla olay yarattı.
Muhsin Akgün'ün objektifine poz veren ünlü oyuncu kendisini animasyon filmi Karlar Ülkesi'ndeki Elsa karakterine benzetti.
Göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Sezen, üç pozuna, "Elsa" yazıp, kar emojisi koydu.
Paylaştığı karelerle dikkat çeken ünlü oyuncuya kısa sürede beğeni yağdı.
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