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Melis Sezen kendini bakın kime benzetti. Derin dekolteli pozuna yorum yağdı

Sadakatsiz dizisindeki performansıyla büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Melis Sezen'in son paylaşımı olay oldu. Ünlü oyuncu, kendisini 'Karlar Ülkesi'ndeki Elsa karakterine benzetti.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 13:35
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Melis Sezen'in derin dekolteli pozu olay yarattı! Bakın kendini kime benzetti

Melis Sezen kendini bakın kime benzetti. Derin dekolteli pozuna yorum yağdı
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Son olarak Sadakatsiz dizisinde yer alan Melis Sezen, derin dekolteli fotoğraflarıyla olay yarattı.

Muhsin Akgün'ün objektifine poz veren ünlü oyuncu kendisini animasyon filmi Karlar Ülkesi'ndeki Elsa karakterine benzetti. 

Göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Sezen, üç pozuna, "Elsa" yazıp, kar emojisi koydu. 

Paylaştığı karelerle dikkat çeken ünlü oyuncuya kısa sürede beğeni yağdı. 

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