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  • Yağmur Tanrısevsin depremzedelerle bir araya geldi. ‘Kalp Yarası’nı çektiği Hatay'da

Yağmur Tanrısevsin depremzedelerle bir araya geldi. ‘Kalp Yarası’nı çektiği Hatay'da

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin deprem bölgesindeki yardım çalışmalarına destek veriyor. Tanrısevsin hem yetim ve öksüz kalan çocukların ihtiyaçlarını giderdi hem de bölge insanına bağışta bulundu.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 11:05
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‘Kalp Yarası’nı çektiği Hatay'da! Yağmur Tanrısevsin depremzedelerle bir araya geldi!

Yağmur Tanrısevsin depremzedelerle bir araya geldi. ‘Kalp Yarası’nı çektiği Hatay'da
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen iki büyük depremin ardından deprem bölgelerine yardımlar ulaştırılmaya devam ediliyor. Birçok ünlü isim de deprem bölgelerine yardımlar ulaştırmaya başladılar.

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, geçen yıllarda başrolünü oynadığı “Kalp Yarası” dizi çekimleri nedeniyle bulunduğu deprem bölgesi Hatay'a gitti. Depremzede çocuklar ile bir araya gelen ünlü oyuncu, yetim ve öksüz kalan çocukların ihtiyaçlarını giderdi. 

Tanrısevsin ayrıca Hatay’a 2 TIR dolusu yardım malzemesinin de ulaşmasını sağladı.
 

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