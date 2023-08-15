Oyunculuğu bırakan Angelina Jolie yeni mesleğini açıkladı

Son dönemde eski eşi Brad Pitt ile arasındaki hukuk savaşıyla gündeme gelen Angelina Jolie, oyunculuğu bırakıyor. Jolie, Broadway’de bir müzikalin yapımcılığını üstlenecek

Oyunculuğu bırakan Angelina Jolie yeni mesleğini açıkladı

Angelina Jolie, kariyerinde yeni bir yola girmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda oyunculuğu bırakıp, kendi markasına odaklanacağı konuşulan Jolie, bu kez yapımcı olmaya hazırlanıyor.

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Angelina Jolie, Broadway’de ‘The Outsiders’ adlı müzikalin yapımcılığını üstlenecek. ‘The Outsiders’, S. E. Hinton’un romanından ve Francis Ford Coppola’nın aynı adlı filminden uyarlanacak.

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‘The Outsider’s’ adlı filmde Tom Cruise, Diane Lane, Rob Lowe, Patrick Swayze gibi isimler rol alıyordu. Broadway müzikalinde kimlerin oynayacağı ise henüz açıklanmadı.

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