Akşener: Sandıktan çıkan sonuçlara hepimiz saygı göstermeliyiz

Oyunu kullanan İYİ Parti Lideri Akşener açıklama yaptı. Akşener, "Sandıktan çıkan sonuçlara hepimiz saygı göstermeliyiz" sözlerini kullandı.

Akşener: Sandıktan çıkan sonuçlara hepimiz saygı göstermeliyiz

Editör: Murat Öztürk

'Başbakan Akşener' sloganları altında İYİ Parti Lideri Akşener Üsküdar'da oyunu kullandı. Akşener, oyunu İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı.

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Akşener oy kullandıktan sonra açıklama yaptı. İYİ Parti Lideri Meral Akşener konuşmasında, "Milletimiz patrondur seçmenimiz veli nimettir. Her şey güzel ve iyi olacak. Çocuklu olsun olmasın tüm kadınların anneler gününü kutluyorum." sözlerini kullandı.

Akşener'in konuşması şu şekilde:

"Milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dostluk içinde çalıştık. Ben 45 yerde miting yapmışım. 54 nokta da program yapmışım. Sadece ben… 66 noktada İmamoğlu, Yavaş aynı şekilde, Kılıçdaroğlu aynı şekilde. Hepimiz çok çalıştık, dertlerimizi anlatmaya çalıştık. Millet İttifakı bileşenleri olarak bizim yaptığımız şey kutuplaştırmadan, seçmenin derdini dinleyip çözüm üretmek. Seçmen veli nimettir. Bu tutumu öne çıkarmaya çalıştım yıllarca. Çok iftiralar, hakaretler yaşadık ama hiçbirinin şu an önemi yok. Bundan sonra herkesin hür ve vicdanına danışarak kullanacağı oyların sandıktan çıkan sonuçlarına hepimizin saygı göstermesi kısmına geçiriyoruz artık. Aziz milletin vereceği karar bizlerin başımızın üstündedir. İnşallah her şey güzel ve iyi olacak."

Akşener, seçim sürecinin takip etmek için özel aracıyla İstanbul'dan Ankara'ya gidiyor.

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