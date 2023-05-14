İmamoğlu’ndan sandık güvenliği açıklaması

Editör: Sami Gürel

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Emin Yükseloğlu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullandı.

İmamoğlu oy verdiği okulun bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sandık güvenliğiyle ilgili İmamoğlu, “Bütün yetkililerin milletimizin namusu olan oyuna sonuna kadar sahip çıkacağına inanıyorum. Oyların tek tek ahlaklı bir şekilde sayıldığı bir akşam diliyorum. Bir an önce işimize koyulup devletimizi ayağa kaldırmayı umut ediyorum.

Bildiğimiz her seçimde olan hususlar oluyor. Bunlar her seçimde duyduğumuz şeyler. Tedbirler alınıyor. İnşallah da böyle devam etsin. Herkes hassas olmak zorunda bugün.” İfadelerini kullandı.

İmamoğlu şunları da aktardı:

Milletimize hayırlı olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılında hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Özellikle çocuklarımız, gençlerimiz için. Onlardan çok şey bekleyen, onlar için hayatlarını adayan anneler için hayırlı uğurlu olsun.

“ÇOK ŞEY DİYEBİLİRİM, KALBİMDE VE İÇİMDE ÇOK ŞEY VAR"

Memleketimizin kardeşliğe ihtiyacı var. Bu seçimlerin sonuçlarının güçlü bir demokrasiyi yurdumuza getirmesini diliyorum. Çok şey dileyebilirim, kalbimde ve içimde çok şey var. Özellikle sandıkta görev alan herkese teşekkür ediyorum.