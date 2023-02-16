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Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, ‘kayıp çocuklarla’ ilgili suç duyurusunda bulunacak

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, deprem bölgesinden kaçırıldığı iddia edilen refakatsiz çocuklar için yapılacak suç duyurusuna çağrıda bulundu.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 19:25
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Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, ‘kayıp çocuklarla’ ilgili suç duyurusunda bulunacak

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, ‘kayıp çocuklarla’ ilgili suç duyurusunda bulunacak
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Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların tarikatlar tarafından kaçırıldığı, kendilerini aileleri olarak tanıtan kişilere veya organ mafyalarına teslim edildiğine dair iddialar üzerine suç duyusunda bulunulacağını açıkladı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, “Sahadan iletilenlere göre, enkazdan sağ kurtarılan çocuklarımızın resmi kurumlara bildirimlerinin yapılmadığı ve kayıtlara geçmesinin sağlanamadığı örnekler bildirilmektedir” dendi. Açıklamada, “Bunların yanı sıra, derneğimize ve başka kurumlara yapılan ihbarlara göre, refakatsiz çocuklarımızın yetkili devlet kurumlara değil, çocukların akrabaları olduğunu söyleyen kimselere, tarikatlara veya organ mafyalarına da teslim edildikleri bildirilmektedir” ifadeleri de kullanıldı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin 7 Şubat Cuma (yarın) saat 12.00'de Antalya Adliyesi’nde yapacağı suç duyurusuna çağrı için hazırladığı basın açıklaması şöyle:

6 Şubat 2023 tarihinde dokuz saat ara ile gerçekleşen depremlerin ardından ülkemizin başta Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana illerinde, ilçelerinde ve köylerinde büyük bir yıkım gerçekleşmiş, çok sayıda can kayıpları ve yaralanmalar olmuştur.

Öncelikle bir kez daha tüm yurttaşlarımıza başsağlığı diliyor ve en içten geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyoruz.

Sahada bulunan ve çalışmları takip eden uzmanlar, arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgede depremden etkilenmiş ve refakatsiz çocuklar bulunduğunu belirtmektedir. Birçok kayıp ihbarı neticesinde enkazdan çıkartıldığı bilinen çocukların çeşitli nedenlerle ailelerine teslim edilemediği ortaya çıkmıştır.

Çocukların enkazdan çıkarıldığı ya da kayıp olarak bulunduğu günün, saatin, yerin ve mümkünse yaşadığı apartmanın bilgisi tespit edilmeksizin, kendilerini aileleri olarak tanıtan kişilere teslim edilmelerinin söz konusu olduğu görülmektedir.

Sahadan iletilenlere göre, enkazdan sağ kurtarılan çocuklarımızın resmi kurumlara bildirimlerinin yapılmadığı ve kayıtlara geçmesinin sağlanamadığı örnekler bildirilmektedir.

Bunların yanı sıra, derneğimize ve başka kurumlara yapılan ihbarlara göre, refakatsiz çocuklarımızın yetkili devlet kurumlara değil, çocukların akrabaları olduğunu söyleyen kimselere, tarikatlara veya organ mafyalarına da teslim edildikleri bildirilmektedir.

Deprem bölgesinde enkazlarda çıkarılan refakatsiz çocuklarımızın kaçırılması veya hürriyetlerinden yoksun bırakılmasına istinaden, derneğimizin 17 Şubat 2023 Cuma günü (Yarın) saat 12:00'de Antalya Adliyesi'nde yapacağı suç duyurusuna ve basın açıklamasına siz değerli basın emekçilerini ve dostlarımız' bekliyoruz.

Konuya dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan derhal açıklama bekliyoruz. Ne küçüklerimizin yaşadığı trajedinin tarikatlar tarafından istismarına ne de küçüklerimizin istismarına izin vermeyeceğiz.

Tarikat ve cemaatler çocuklarımız için deprem kadar büyük bir afettir. Çocuklarımız sahipsiz değildir.

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