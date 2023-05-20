Özdağ’ın Kılıçdaroğlu’na sorduğu 2 soru ortaya çıktı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Kılıçdaroğlu ile yaptığı görülmede sorduğu sorular ortaya çıktı. Kulislere yansıyan bilgilere göre Özdağ, Kılıçdaroğlu’na 2 soru sordu.

Özdağ’ın Kılıçdaroğlu’na sorduğu 2 soru ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna 9 gün kala; Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ankara'da bir araya geldi.

İki isim önceki gün 13.32 itibarıyla Zafer Partisi Genel Merkezi'nde toplandı. Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı. Kılıçdaroğlu'na CHP Sözcüsü Faik Öztrak eşlik etti. Merakla beklenen görüşme saat 14.50 civarında sona erdi.

ÖZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA İKİ SORU

Görüşmeye dair ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ederken; Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na iki soru yönelttiği belirtildi.

Halk TV'nin haberine göre Özdağ; Kılıçdaroğlu'na HDP konusundaki düşüncesini sordu.

Görüşmede ayrıca ekonominin durumu da gündeme geldi. Özdağ'ın, CHP liderine "Seçilirseniz ekonomide enkaz devralacaksınız, başa çıkabilecek misiniz?" diye sorduğu öğrenildi.

Zirvede anayasa değişikliği konusu da masaya yatırıldı.

NE OLMUŞTU?

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı, partisinin genel merkezinde ziyaret etmişti.

İkinci tur cumhurbaşkanı seçimlerinin masaya yatırıldığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında CHP lideri Kılıçdaroğlu "Güzel bir toplantı yaptık" derken, Zafer Partisi lideri Özdağ da Ata İttifakı'nda yapılacak istişare sonrası ikinci tur kararının açıklanacağını söylemişti.

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