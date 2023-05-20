Özdağ’ın Kılıçdaroğlu’na sorduğu 2 soru ortaya çıktı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Kılıçdaroğlu ile yaptığı görülmede sorduğu sorular ortaya çıktı. Kulislere yansıyan bilgilere göre Özdağ, Kılıçdaroğlu’na 2 soru sordu.