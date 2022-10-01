300 öğrencili özel okulda öğretmenlerin emeğine çöktüler. Maaşlar ödenmedi, okul yönetimi ortadan kayboldu

İzmir Menemen'de anasınıfından liseye kadar eğitim öğretim veren yaklaşık 300 öğrencili Özel Mavişehir Koleji'nde önceki dönem çalışan sözleşmeli öğretmenler maaşlarının ödenmediğini söyleyerek okul yönetimine tepki gösterdi.

Öğretmenler, Mayıs ve Haziran ayında maaşlarını alamadan okulun kapandığını belirtti. Sözleşmelerinin sürmesine rağmen ödeme yapılmayınca yeni okullarla anlaşmak zorunda kalan öğrencilerin de çevredeki kolejlere yönlendirildiğini ifade etti.

'MAAŞLAR HEP GEÇ YATIYORDU'

Daha önce de Özel Boğaziçi Eğitim Kurumları'nda çalışırken bu okula geçirildiklerini ve orada da birden okulun kapatıldığını belirten öğretmen Patronların Ensesindeyiz Ağı'na yaşadıkları haksızlıkları anlattı. Öğretmenin anlattıkları şöyle:

"İki senedir aynı kurumda çalışıyorum, yıllardır bu kurumda çalışan arkadaşlarım var. Özel Boğaziçi Eğitim Kurumları olarak geçiyordu ismimiz. Benim girdiğim yıl kaçıp bizi Menemen'deki Özel Mavişehir Koleji'ne taşıdılar. Başlarda sıkıntı yok gibiydi. Ama maaşlar hep geç yatırılıyordu. 10-15 gün kadar. Biz hatta birkaç öğretmen arkadaş tepki gösterdik maaşlarımız zamanında yatırılsın diye.

Mayıs itibariyle kimse maaş alamadı. Haziran'ın 17'si oldu, okul kapanacak maaş gelmedi. Sonra kimsenin okulla ilgili beklentisi kalmadı herkes yeni okullarla görüşmeye başladı. Fakat Mayıs ve Haziran ayından alacağımız vardı. Ayrıca sözleşmeliydik, bize 31 Ağustos'a kadar ödeme yapmaları gerekiyordu. Bazı arkadaşlarımızı da haksız yere, türlü bahanelerle işten çıkarıp istifa etti gibi gösterdiler. Kurumun demirbaşları dışında 30-40 öğretmenin çeşitli miktarda alacağı var okuldan. Birkaç öğretmense okulun

Okulla ilgili başka sıkıntılı durumlar da var. Okulun esas sahibi olan Hidayet Erdoğan'ın hiçbir resmi evrakta ismi geçmiyor. Eskiden çalıştığımız Özel Boğaziçi Eğitim Kurumları'nda müdür olan hocamız kurum sahibi olarak geçiyor, imza yetkisi onda."

'SÜREKLİ OYALADILAR'

Okulda çalışıp hak gaspına uğrayan bir kat görevlisi de alacaklarının ödenmediğini söyledi. "Tek maaşla evi geçindirdiğimi bilmelerine rağmen beni bu duruma soktular" diyen kat görevlisi şu ifadeleri kullandı.

"Ben kat görevlisiyim, bir yıl çalıştım. Tuvalet temizledim. Önce geciktirmeye başladılar maaşları en son maaşımı alamayınca çıkıp başka iş aradım. Hepimiz mağdur olduk. Sürekli 'Bugün yatıracağız, yarın yatıracağız' diye oyaladılar. Tek maaşla evi geçindirdiğimi bilmelerine rağmen beni bu duruma soktular. Ama pes etmedim, şimdi haklarımı almak için mücadele ediyorum. Başka arkadaşlarım da mağdur oldu."

Arka arkaya kapanan özel eğitim kurumları gündem oldu

2021- 2022 eğitim öğretim yılında faaliyete geçen Özel Mavişehir Koleji'nin açılış haberlerinde Yönetim Kurulu Adına Necmi Şahinoğlu isimli kişi konuşma yapıyor. Basında Şahinoğlu'nun ismi yine Menemen'de kapatılan Zafer Tek Yıldız Okulları'nın sahibi olarak geçiyor.

Manisa'da velilerin şikayetleriyle gündeme gelen Ege Bilim Okulları'nın kapanması sırasında da yönetim kurulu başkanı olarak Şahinoğlu'nun ismi geçmiş, Şahinoğlu avukatı aracılığıyla "okulla resmi olarak hiçbir irtibatının bulunmadığını" ifade etmişti.

