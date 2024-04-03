Özel’e diyorum ki; Kırmızı Kart hazır olsun.

Emine Erdoğan, “Şiir gibi hayatımız var” dedi saray yaşamları için.

AKP’li cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim mitinginde yağmur yağınca hemen koruması şemsiye ile önlem aldı.

Şiir gibi yaşamında Erdoğan’ın üzerine tek bir damla yağmur düşmemeliydi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın gönderdiği şu fotoğrafı sizlere sunayım...

İzmir Karşıyaka’da yağmur altında miting ve CHP lideri Özgür Özel.

Haydi şimdi söyleyin hangisi milletin adamı?

- Saraylardaki şiir gibi süper lüks yaşamında devlet imkanları ile mitingler yapan Erdoğan mı?

- Yağmur altındaki mitingde milletle beraber ıslanan Özel mi?

Özgür Özel’in 5 Kasım 2023’te seçildiği CHP Kurultayı’ndan, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlanıncaya kadar ki performansını Türk Milleti görmezden gelmedi.

47 yıl sonra CHP’yi birinci parti yaptı.

CHP liderliğindeki ilk seçimde Özgür Özel, Erdoğan’ın, “21 yıldır CHP karşımızda seçim kazanamadı” söylemine de son verdi.

Özgür Özel liderliğinde CHP;

- AKP ve MHP başta Cumhur İttifakı partilerini,

- AKP’yi değil de CHP’yi ağır eleştiren Meral Akşener ve İYİ Parti’yi,

- Listesinden Meclis’e girmelerine rağmen CHP’yi eleştiren, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek Partilerini,

- Tüm devlet imkanlarını kullanan Tek Adam Rejiminin cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yandaşı Devlet Bahçeli’yi ezip geçti.

Saadet Partisi’ni hariç. Çünkü Temel Karamollaoğlu her zamanki akil liderliği ile CHP’yi asla hedef almadı, aldırmadı.

Özgür Özel’in başarısının temelinde çalışmak, çok çalışmak vardı.

Emeklilere sahip çıkması vardı.

Konuşmalarında yalan, dolan, iftira yoktu.

Türkiye İttifakı sloganı ile toplumun her kesimini kucakladı.

Seçmenden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Sarı Kart göstermesini istedi.

Ve Özel, Belediye Başkan adaylarının belirlenmesinde hissi değil objektif davrandı.

Kazanacak adayları belirlerken kadınlara da büyük önem verdi.

Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin belirlenmesi için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a yetki verdi.

CHP milletvekilleri de seçim bölgelerinde aktif çalışarak CHP liderine büyük katkı sağladılar.

Özgür Özel Gazeteci İsmail Saymaz’ın erken genel seçim sorusuna şöyle yanıt verdi:

- “Ben erken seçim ve güvensizlik oyu söyleminden kaçıyorum. Sebebi de şu: Meydanlarda bir söz verdim. AK Partili ve MHP’li seçmene sizden iktidara sarı kart göstermenizi istiyorum dedim.

Oradan bana bağırdılar; ‘Kırmızı kart’ diye. Ben de döndüm, dedim ki: Kırmızı kart genel seçimde olur, bu bir yerel seçim.

İnsanlar hükümeti uyarmak istiyor. Seçimi kazandıktan sonra Bu güvensizlik oyudur, erken seçime gir dersem bana itimat eden AK Partili ve MHP’lilere haksızlık yapmış olurum.”

İşte dürüst siyaset, dürüst lider budur.

Şimdi CHP lideri Özgür Özel’e önerilerimi de yazayım.

Birincisi: CHP’nin üye sayısı bugün; Bir milyon, 428 bin 800 kişi. 100 yıllık partiye yakışmıyor.

2028’e kadar 11 milyon üye hedefi koymalı ve AKP’yi geride bırakmalısınız.

İkincisi: Tüzük Kurultay’ı ile değişimi tabana yaymalısınız.

Üçüncüsü: Belediyelerinizin uymaları gereken temel ilkeleri bir genelge ile açıklamalısınız.

Dördüncüsü: Tüm Belediye Başkanlarının mal varlıklarını resmi web sayfalarından açıklamalarını sağlamalısınız.

Beşincisi: Başkanlarınız diğer partilerden alınan belediyelerinin 2019- 2024 dönemi harcamalarını tek tek incelemeli. Varsa yolsuzluk veya usulsüzlükler suç duyurusu ile yargıya taşımalı.

Özgür Özel erken seçim istemedi ama bu yerel seçim sonrası 2. Parti durumuna düşen AKP iktidarına;

- Yabancı sermaye de gelmez, yabancı finans kuruluşları kredi de vermez.

- 2024 sonuna kadar da zamlar durmaz, enflasyon düşmez.

Özel’e diyorum ki; Kırmızı Kart hazır olsun.

Özgür Özel’in erken seçime karşı çıkmasının bir önemli nedeni de Erdoğan’ın 4. Kez cumhurbaşkanı olmasını engellemektir.

Anayasaya göre meclis erken seçim kararı alırsa Erdoğan’a bu yol açılır.