Özge Özpirinçci'den tepki videosu. "İnsanımız kullanmayı bilmiyor"

Meslektaşı Burak Yamantürk'le olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Mercan ile keyifli vakitler geçiren Özge Özpirinçci, o anlara dair paylaşımlar yapıyor. Kızıyla parka giden Özpirinçci bu defa bir tepki videosu paylaştı.

Özge Özpirinçci'den tepki videosu. "İnsanımız kullanmayı bilmiyor"

Vaktinin büyük bir çoğunluğunu iki yaşındaki kızı Mercan ile geçiren ve Instagram hesabından da kızıyla yaptığı aktivitelere dair paylaşımlarda bulunmaktan geri durmayan oyuncu Özge Özpirinçci bu defa yine birlikte gittikleri bir oyun parkından paylaşımda bulundu.

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Kızını salıncakta sallamak için girdiği parkın zemininde cam kırıkları ve sigara izmaritleri gören Özpirinçci, telefonunun kamerasını çalıştırdı ve gördüklerinden dolayı yaşadığı rahatsızlığı takipçileriyle paylaştı.

Özpirinçci videosunda, "Demek ki bizim insanımız genel olarak çocuk parkını kullanmayı bilmiyor" ifadelerini kullandı.

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