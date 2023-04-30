Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından pastırmanın 100 gram fiyatını paylaşarak isyan etti.

Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar

Editör: Gülsüm Acıyan

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Farkındaysanız kilo fiyatı değil 100 gram fiyatını yazıyorlar artık. Ekonominin felaket bir yere gittiğini görmek için okuma yazma bilmek yeterli." diye konuştu.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından ekonominin geldiği yere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Demirtaş, "Ekonominin felaket bir yere gittiğini görmek için okuma yazma bilmek yeterli" dedi.

"KİLOGRAM FİYATI DEĞİL 100 GRAM FİYATINI YAZIYORLAR ARTIK"

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda pastırmanın 100 gramlık fiyatla sunulduğu bir görseli paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Şaka değil ben bugün kendim çektim. Farkındaysanız kilogram fiyatı değil 100 gram fiyatını yazıyorlar artık. Ekonominin felaket bir yere gittiğini görmek için okuma yazma bilmek yeterli. Kilosu 1320 TL.”

Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

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