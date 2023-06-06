Özgür Demirtaş, yükselişe geçen dolara ileride neler olacağını açıkladı

Ekonomi profesörü Özgür Demirtaş'ın, seçimin ardından yükseliş trendine geçen doların geleceğine dair açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

Özgür Demirtaş, yükselişe geçen dolara ileride neler olacağını açıkladı

Editör - Ayşe Memiş

Seçim sonrasında dolar adeta bir uçurtma gibi uçuşa geçti. 1 Dolar bugün Türk Lirası'na karşı 21,50'den değer buldu.

Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yükselişe geçen doların geleceği hakkında sosyal medyadan defalarca paylaşımda bulunmuş ve bugüne dair tahminlerini açıklamıştı.

Seçim öncesinde yaptığı bir paylaşımda, doların piyasada gerçek değerinden fiyatlandırılmadığını dile getiren Demirtaş, “Dolar koptu gidiyor. Çok söyledik, çok konuştuk, çok yazdık Kapalıçarşı kuru: 20.25” demişti.

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"BASKILAMA AZALINCA EDERİNE GİDİYOR"

“Bankalar ve Kapalıçarşı arasında çift dolar kuru oluştu. Bu politika yanlış! Dönün bu yoldan, dönün bu yanlıştan” sözleri ile doların bugün geldiği noktayı öngören Özgür Demirtaş, doların geleceğine yeni bir paylaşım daha yaptı.

Doların yükselişinin devam edeceğini öngören Demirtaş şu paylaşımı yaptı:

"Sevgili Arkadaşlar Dolar-TL deki yukarı hareket şaşırtıcı değil. Suni olarak baskılanıyordu. Ederi çok daha yükselteydi. Baskılama azalınca Ederine gidiyor. Şaşılacak bir şey yok. Bunu daha önce de yazmıştım…"

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