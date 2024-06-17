Özgür Demirtaş Erdoğan'a sakın yapma dedi

Düzenleme: Selin Turşak
Özgür Demirtaş Erdoğan'a sakın yapma dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz açıklaması sonrası Özgür Demirtaş’tan çarpıcı bir çıkış geldi. Prof. Dr. Demirtaş, Erdoğan’a “Sakın yapma” dedi.

2023 yılında yapılan genel seçimler sonrası Merkez Bankası üst üste faiz artışına giderek yüzde 8,5’tan yüzde 50’ye yükseltti. Merkez Bankası, son 2 Para Politikası Kurulu toplantısında ise faizi yüzde 50’de sabit tuttu.

Faiz artışı, enflasyonu düşürmek için yapılsa da bu hamle fazla etkili olmadı. Ekonomi yönetimi faizin baz etkisi ile düşmesini beklerken, faizin bu yılın son çeyreğinden itibaren kademeli olarak düşmesi ön görülüyor.

ERDOĞAN’DAN FAİZ AÇIKLAMASI GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya ve İtalya ziyaretleri sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada faizle ilgili mesajlar verdi. Erdoğan, "Şu anda işi sıkı tutuyoruz. Ama bütün mesele yine geliyor, faiz olayına dayanıyor" diyerek akıllara “Faiz sebep enflasyon sonuç” sözlerini getirdi. Erdoğan, "İnşallah faizde atacağımız adımlarla enflasyonu son çeyrekte çok daha olumlu bir konuma taşımış olacağız" şeklinde konuştu.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ ERDOĞAN’A “SAKIN YAPMA” DEDİ

Erdoğan’ın faiz açıklaması akıllara “Faiz düşecek mi?” sorusunu getirirken Özgür Demirtaş’tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan’a “Sakın yapma” dedi. Demirtaş, “Aman Aman Aman… Lütfen Lütfen Lütfen… Sakın Sakın Sakın” ifadelerini kullandı.

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SON FAİZ KARARI NE ZAMAN ALINACAK?

Merkez Bankası, bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısını 27 Haziran’da yapacak. Uzmanlar bu toplantıda da faizin sabit tutulmasını bekliyor.

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