Özgür Demirtaş Mehmet Şimşek'e neden teşekkür etti

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, rakamlar için Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek’i tebrik etti.

Şimşek’in X hesabından enflasyon oranlarını değerlendirdiği paylaşımına yorum yapan Demirtaş “Bu ay TÜİK’in gerçeğe yakın rakamları açıklamasını sağladığınız için teşekkürler” diyen

Demirtaş “Geçmiş aylarda açıklanan veriler özellikle ücretli çalışanların belini paramparça etmişti” görüşünü dile getirdi.

Demirtaş “Doğru yönde atılan bu adım için tebrik ederim, devamının gelmesini dilerim” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, enflasyon 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %9,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre %43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,28 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %24,97 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %89,31 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %3,11 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %16,61 ile ulaştırma oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 1 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 138 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %9,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,21, bir önceki yılın aynı ayına göre %63,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,77 olarak gerçekleşti.

ENAG ENFLASYONU YÜZDE 128,05 OLARAK AÇIKLADI

ENAG ise enflasyonu aylık bazda yüzde 8,59 yıllık bazda ise yüzde 128,05 olarak açıkladı.

Rapora göre, ağustos ayında ana harcama grupları arasında en yüksek fiyat artışları "Sağlık" kategorisinde gerçekleşti. Sağlık harcama grubunda aylık enflasyon yüzde 26,12 oldu.

Ağustos ayında fiyatların yüzde 21,56 arttığı "Haberleşme" ve yüzde 11,48'lik artışla "Gıda ve Alkolsüz İçecekler", en yüksek fiyat artışlarının yaşandığı diğer harcama grupları olarak ilk 3 sırayı tamamladı.

HİÇBİR HARCAMA GRUBUNDA FİYATLAR GERİLEMEDİ

Ağustos ayında hiçbir harcama grubunda fiyatlar gerilemezken en düşük fiyat artışları yüzde 3,08 ile "Giyim ve ayakkabı" kategorisinde gerçekleşti.